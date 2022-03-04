شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يخوض تدريبات تأهيلية فى الجيم استعدادًا للعودة لتدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش تدريب الفريق اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة.

ويواصل طارق حامد البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي، في ظل معاناته من إصابة بكدمة قوية في الركبة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عقد جلسة خاصة مع طارق حامد لفي منزله، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، للتفاوض على تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن أمس أن طارق حامد تواصل معه واعتذر عن عدم حضور الجلسة التي كان مقررا لها ظهر الخميس، بسبب ارتباط اللاعب بخوض تدريبات تأهيلية في التجمع الخامس وهو ما تقبله رئيس النادي.