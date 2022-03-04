شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز علي سمنود برباعية وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، علي سمنود برباعية نظيفة في التجربة الودية التي أقيمت عصر اليوم _ الجمعه _ علي ملعبه بالإسماعيلية، ضمن برنامجه الإعدادي لمباريات الدوري العام.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من محمد فوزي في حراسة المرمي محمد عادل وعماد حمدي ومحمد نصر وعمرو الحلواني في خط الدفاع ومحمد بن خماسة وعمر الوحش وسايكو كونتيه وجان موريل ووجيه عبد الحكيم في خط الوسط وكارميلو ألجاراناز في خط الهجوم.

وفي مجريات الشوط الثاني شارك كلا من أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومي وأحمد أيمن ومحمود البدري ومحمد مخلوف وحسن ياسين وشادي ماهر ومدحت فقوسه ومحمود عبد الله وأبو بكر حمزة الجمل.

سجل أهداف الدراويش الجامبي سايكو كونتيه في الشوط الأول وأضاف عمر الوحش ووجيه عبد الحكيم وشادي ماهر في الشوط الثاني.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات الفريق لمواجهة فاركو يوم الإثنين المقبل علي ملعب الإسماعيلية في إطار الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام.