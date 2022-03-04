شكرا لقرائتكم خبر عن سنة ونصف مدة تعاقد فيريرا مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه تم توقيع العقد مع البرتغالى جوزفالدو فيريرا لتولى مهمة قيادة الفريق خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون.

أوضح مرتضى إنه تم توقيع العقود من قبل الطرفين على أن يتولى المدرب البرتغالى المدة لمدة موسم ونصف، ويعاونه 3 مساعدين أجانب.

وكشف رئيس الزمالك عن الجهاز الفنى المعاون للبرتغالى فيريرا، حيث سيعاونه 3 مساعدين أجانب، مساعد مدير فنى ومدرب ومحلل أداء، بجانب أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود، وأيمن طاهر مدربًا للحراس.

وأوضح مرتضى إن فيريرا مدرب على أعلى مستوى، ونجح فى ولايته الأولى بالتتويج بالدورى والكأس، ثم تولى تدريب السد القطرى ونجح معهم فى التتويج بالبطولات أيضًا.