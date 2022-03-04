شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مساعدين لفيريرا فى الزمالك بجانب أسامة نبيه.. وطاهر مدربًا للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن الجهاز الفنى المعاون للبرتغالى جوزفالدو فيريرا المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول الذى سيتولى المهمة خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى تمت إقالته.

وقال مرتضى منصور، مدرب ومحلل أداء ومدرب لياقة بدني كما سيستمر الجهاز المعاون المكون من أسامة نبية المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

أوضح رئيس الزمالك، إن فيريرا مدرب على أعلى مستوى، ونجح فى ولايته الأولى بالتتويج بالدورى والكأس، ثم تولى تدريب السد القطرى ونجح معهم فى التتويج بالبطولات أيضًا.