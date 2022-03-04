شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر نجوم الأهلي بالفيديو قبل مواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق للنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، في ختام استعدادات الفريق لمباراة المريخ السوداني المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد الأهلي و السلام، والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص المدير الفني خلال المحاضرة على الحديث مع اللاعبين في كافة الجوانب الفنية والخططية، الخاصة بمباراة الفريق أمام بطل السودان، وذلك قبل انطلاق المران الختامي الذي تم فيه السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى، وفق النظام المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد دخل في معسكر مغلق ابتداء من أمس الخميس، وضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

وتواجد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في معسكر الفريق بعد سلبية المسحة الطبية التي خضع لها للتأكد من تعافيه من فيروس كورونا.