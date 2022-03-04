شكرا لقرائتكم خبر عن ربى ارحمهما كما ربيانى صغيرا.. ياسر ريان يكشف عن صورة من طفولته مع والديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم ياسر ريان، نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، عن صورة له مع والديه الراحلين، خلال فترة طفولته الأولى، وقبل احترافه كرة القدم، حيث نشر صورة له برفقتهما عبر حسابه على فيس بوك، صحبها بتعليق: "ربى ارحمهما كما ربيانى صغيرا".

ياسر ريان مع والديه

بدأ ياسر ريان مشواره الكروى مع المنصورة تحت 14 سنة وتدرج فى المراحل السنية حتى صعد للفريق الأول موسم 1988، ولعب معه حوالى أربعة مواسم، ثم انضم للنادى الأهلى فى موسم 1992، وظل معه 10 مواسم متواصلة.

وانضم ياسر ريان أيضًا لنادى إنبى موسمين قبل اعتزاله فى عام 2004، واتجه بعدها إلى مجال التدريب.

مع الفراعنة شارك ريان مع المنتخب الوطنى فى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992، وله العديد من المباريات مع المنتخب الوطنى خلال تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس القارات.

وعلى مسيرته المميزة تربى أبناء نجم النادى الأهلي، أحمد ياسر ريان وإيهاب ريان، ليحملا راية والدهما فى الملاعب المصرية، والتحق الثنائى أيضاً بناشئين القلعة الحمراء، ولعل أحمد ريان بات يحظى بشهرة أكبر خلال الفترة الأخيرة بعد تألقه مع فريق الجونة والمنتخب الأوليمبى المتوج مؤخراً ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة والتى أهلت الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو.