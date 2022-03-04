شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لانفراد الخليج 365.. الزمالك يعلن تعيين فيريرا مديرا فنيا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تولي البرتغالي فيريرا مديرا فنيا للفريق، خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون.وكان أسامة نبيه المدرب العام للزمالك عقد جلسة مع اللاعبين في حضور أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأثنى نبيه على على أداء اللاعبين في مباراة فيوتشر الأخيرة، وأشاد بالروح التي ظهر عليها الفريق والإصرار على تحقيق الفوز رغم التأخر في النتيجة، وطالب بضرورة الاستمرار في تقديم أداء أفضل في الفترة المقبلة.