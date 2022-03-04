شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد بعد نصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه تم الاستقرار على اسم المدير الفنى الأجنبى الجديد للفريق الكروى الأول الذى سيتولى المهمة خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون.

أضاف مرتضى خلال تصريحاته، إنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد وأسماء مساعدينه وكافة التفاصيل بعد نصف ساعة، خاصة بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل.

وكان أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، عقد جلسة مع اللاعبين في حضور أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأثنى نبيه على على أداء اللاعبين في مباراة فيوتشر الأخيرة، وأشاد بالروح التي ظهر عليها الفريق والإصرار على تحقيق الفوز رغم التأخر في النتيجة، وطالب بضرورة الاستمرار في تقديم أداء أفضل في الفترة المقبلة.

وقام المدرب العام بشرح بعض الأمور الفنية وخطة تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تأهيلية وبدنية خاصة على هامش المران، وذلك تحت إشراف أحمد عصمت مخطط الأحمال بالجهاز الفني للفريق.

وقام الجهاز الفني بتقسيم هذة الفقرة إلى اكثر من مجموعة، البداية من خلال تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تقوم كل واحده بالجري الخفيف حول الملعب وذلك لمدة 10 دقائق.

كما ركز الجهاز الفني خلال هذة الفقرة ، على مجموعة تدريبات بدنية خاصة بمحطات القوة للجسم ، بجانب فقرة تأهيلية خاصة بالاستحواذ وتمرير الكرة.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء فيوتشر الأخير تدريبات استشتفائية في صالة الجيمانزيوم، وفضل الجهاز الفني خوض هذه المجموعة لتدريبات تأهيلية وبدنية مع باقي اللاعبين ومن ثم أداء تدريبات في صالة الجيمانزيوم لتجنب تعرضهم للاجهاد.