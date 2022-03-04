جلال: الفوز على الأهلي لن يعني شيئا.. مواجهة المقاولون أهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز أن فوز فريقه في المباراة المقبلة على النادي الأهلي لن يعني شيئا بالنسبة للفريق الأقرب للتتويج نهاية الموسم.

واقتنص بيراميدز صدارة الدوري مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطة عن الأهلي الذي لعب 9 مباريات فقط.

وبعد الفوز على المقاولون قال جلال لقناة "أون تايم سبورتس" عن لقاء الأهلي :"مباراة المقاولون اليوم كانت أهم، لأن مثل هذه المباريات هي التي نهدر بها النقاط ونخسر السباق".

وأضاف جلال :"البعض ظن أنني قصدت إراحة بعض اللاعبين اليوم من أجل مواجهة الأهلي لأنها أهم، هذا غير صحيح، مباراة اليوم كانت هي الأهم".

وتابع مدرب بيراميدز :"لا نشغل أنفسنا حاليا بالصدارة، نسعى فقط للفوز في كل مباراة، أما الحديث عن لقب الدوري فهو أمر سابق لأوانه".

وانتقد جلال أرضية ملعب المقاولون العرب، مشيراً إلى أن محمد عودة مدرب المقاولون مظلوم بخوض مبارياته على هذا الملعب.

وأنهى إيهاب جلال :"الفوز على الأهلي في المواجهة المقبلة لن يعني شيئا بالنسبة لنا، الوقت مبكر للغاية للحديث عن المنافسة".