بيراميدز يعود للصدارة مؤقتًا.. ويُعمق جراح المقاولون بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد فريق بيراميدز لصدارة النسخة الجارية من بطولة الدوري بالفوز بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته اليوم الجمعة بنظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري.

وأهدر اللاعب المغربي بصفوف بيراميدز وليد الكرتي ركلة جزاء في الدقيقة 10 قبل أن يُسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 26 ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز عاد بيراميدز لصدارة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي الذي خاض مباراة أقل، فيما توقف رصيد المقاولون عند النقطة 8 في المركز الـ 16.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامي، عمر جابر، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي، نبيل دونجا، وليد الكرتي، إسلام عيسى، إيريك تراوري، محمد صادق ومحمود وادي.

وجاءت دكة بدلاء بيراميدز كالتالي: أحمد فتحي، أحمد توفيق، رمضان صبحي، عبدالله السعيد، فخري، حسين السيد، إبراهيم عادل.

وجاء تشكيل نادي المقاولون الرئيسي للمباراة كالتالي: أحمد عربي، أمير عابد، محمد سمير، فاروق نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمد مجلي، أحمد عفيفي، كريم مصطفى، عبدالرحمن خالد "جبنة"، أمادو أنياص وعمر بسام.

وجاءت دكة بدلاء المقاولون كالتالي: حسين شاهين، باسم علي، فادي نجاح، محمود عبدالعزيز، أحمد كابوريا، عبدالله ياسين، محمد حمدي زكي، أحمد علي كامل، محمد سالم.

ويدخل بيراميدز المباراة في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يحتل المقاولون المركز 16 برصيد 8 نقاط.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

واحتسب الحكم في الدقيقة 9 ركلة جزاء لصالح بيراميدز كما أشهر البطاقة الصفراء للاعب المقاولون أمير عابد.

وسدد وليدالكرتي في الدقيقة 11 ركلة الجزاء التي تصدى لها حارس مرمى المقاولون أحمد عربي.

وعاد وليد الكرتي في الدقيقة 26 بتسجل هدف التقدم لبيراميدز برأسية من داخل منطقة جزاء المقاولون العرب.

وسدد لاعب المقاولون أنياص كرة من داخل منطقة جزاء بيراميدز في الدقيقة 37 تصدى لها شريف إكرامي.

وشهدت الدقيقة 55 مطالبات لاعبي المقاولون بركلة جزاء بداعِ لمس الكرة يد مدافع بيراميدز.

وسدد لاعب بيراميدز إسلام عيسى في الدقيقة 61 كرة تصدى لها حارس مرمى المقاولون أحمد عرابي لركنية نًفذت عن طريق عمر جابر وأبعدها الدفاع.

وأرسل رمضان صبحي في الدقيقة 75 كرة عرضية من يمين الملعب سددها وليد الكرتي في جسد مدافعي المقاولون لتخرج ركنية نُفذت وأبعدها دفاع المقاولون.

وسجل لاعب بيراميدز إبراهيم عادل الهدف الثاني لفريقه من تسديدة من داخل منطقة جزاء بيراميدز في الدقيقة 85 نقطة.

وكاد يُسجل رمضان صبحي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 87 ولكن تصدى لها حارس مرمى المقاولون العرب أحمد عرابي.

وحرم القائم عبدالله السعيد من تسجيل الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 90+3.