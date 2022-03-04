"توّج بالدوري والكأس"..ماذا قدّم فيريرا مع الزمالك في ولايته الأولى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تعيين البرتغالي جوسفالدو فيريرا مديرًا فنيًا لفريقه بالنادي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال منصور، خلال كلمته مع لاعبي فريقه بحضور الجهاز الفني المؤقت لناديه:"لقد اخترتنا المدير الفني وهو فيريرا.. معظمكم تدرب معه، وتوّج مع الفريق في أول موسم له بدوري والكأس وتوّج كذلك بالبطولات مع السد في قطر ببطولات، جاء معه بثلاثة مساعدين: محلل أداء ومساعد مدير فني ومدرب لياقة على أعلى متسوى".

ويمتلك جماهير الزمالك ذكرى طيبة مع المدرب البرتغالي صاحب الـ 74 عامًا، حين قاده في موسمي2014/2015 وبداية موسم 2015/2016 قبل الرحيل؛ حيث قاد فريقهم للتتويج بالثنائية المحلية لأول مرة منذ 28 عامًا بجانب الأداء المميز الذي ظهر به الفريق تحت قيادته.

وقاد صاحب الثنائية التاريخية حينها لفريقه، الزمالك في 27 مباراة في البطولات المحلية؛ حيث فاز معه بـ 20 مباراة، فيما تعادل في 4 مباريات وهُزم في ثلاثة مباريات.

وواجه فيريرا الأهلي ثلاث مرات خلال فترة قيادته الأولى بالدوري يوم 21 يوليو وهُزم بثنائية نظيفة، وثانية في نهائي بطولة الكأس وفاز حينها بثنائية نظيفة، قبل أن يُهزم في بطولة السوبر المصري بنتيجة 3 - 2 أمام القلعة الحمراء.

وتعاقد الزمالك بعد رحيل فيريرا مع 16 مدربًا مختلفًا منهم من قاد أكثر من فترة تدريبية وهم: البرتغالي ماركوس باكيتا، ميدو، محمد صلاح، الاسكتلندي أليكس ماكليش، محمد حلمي، مؤمن سليمان، البرتغالي إيناسيو، طارق يحيى، المونتنيجري نيبوشا، إيهاب جلال، السويسري كريستان جروس، خالد جلال، الصربي ميتشو، الفرنسي باتريس كارتيرون، البرتغالي باتشيكو، أسامة نبيه.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة جمعها من 10 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أقل.