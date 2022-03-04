رسميًا.. مرتضى منصور يُعلن فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعيين البرتغالي جوسفالدو فيريرا مديرا فنيا لفريق الكرة بالنادي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال منصور في تصريحات عبر قناته الرسمية على يوتيوب :" لقد اخترتنا المدير الفني وهو فيريرا، معظمكم تدرب معه، وتوّج مع الفريق في أول موسم له بدوري وكأس وتوّج كذلك بالبطولات مع السد في قطر ببطولات".

وأضاف:" جاء معه ثلاثة مساعدني محلل أداء ومساعد مدير فني ومدرب لياقة على أعلى متسوى".

وكانت تقارير صحفية ربطت صاحب الـ75 عامًا بقيادة الزمالك في الفترة المقبلة ليكون بدلاً من الفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل مؤخرًا بعد فسخ تعاقده.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن عبر قناة "الشمس" تواجد المدير الفني الجديد في مباراة الوداد البيضاوي المغربي.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول دوري we المصري برصيد 22 نقطة، كما يتواجد الفريق الأبيض في المركز الثالث بدور المجموعات برصيد نقطتين.