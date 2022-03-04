كارتيرون يقترب من العودة للدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: منة عمر

أنهى نادي الاتفاق السعودي اتفاقه مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، من أجل قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتبعًا لمصادر خاصة لـ "الخليج 365" وصل كارتيرون إلى مدينة الدمام السعودية اليوم الجمعة، للتوقيع على عقود قيادة الاتفاق، بعدما توصل الطرفان خلال الساعات الماضية إلى اتفاق على جميع بنود التعاقد.

وعلم "الخليج 365" أن كارتيرون قرر الاستعانة بالثنائي البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أرتور أوليفيرا مدرب الحراس اللذين عاوناه في جهازه الفني بالزمالك.

ويحتل الاتفاق المركز الخامس عشر "قبل الأخير" في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز، وهو ما دفع إدارة النادي للاستعانة بكارتيرون الذي يمتلك خبرات بالكرة السعودية، حيث قاد فريق التعاون في الموسم الماضي بعد تجربته مع النصر، وقدم نتائج مميزة مع الفريق قبل عودته لتدريب الزمالك.

ورحل كارتيرون عن قيادة الزمالك قبل أيام، حيث توصل إلى اتفاق مع إدارة النادي لفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، عقب تراجع نتائج الفريق محليًا وقاريًا خلال الفترة الأخيرة.