الامارات | تعادل بطعم الهزيمة لـ"الزعيم" أمام العروبة.. وفارق الأربع نقاط يقلق العين

شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل بطعم الهزيمة لـ"الزعيم" أمام العروبة.. وفارق الأربع نقاط يقلق العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط فريق العين في فخ التعادل الإيجابي 1-1 امام ضيفه العروبة في المواجهة التي جمعت الطرفين مساء اليوم ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. ووجد اصحاب الارض انفسهم متاخرين في النتيجة بعد أن سجل علي مدن هدف التقدم لفريقه العروبة في الدقيقة 38.

وانتظر "الزعيم" حتى الدقيقة 87 ليسجل هدف التعادل بواسطة لاعبه البرازيلي رافائيل. ويعتبر التعادل بطعم الهزيمة، خاصة وأن الفارق بين العين المتصدر والوحدة الوصيف تقلص إلى أربع نقاط فقط، بعد أن فاز اليوم الوحدة على شباب الأهلي 3-1. ورفع العين رصيده إلى 43 محتفظاً بصدارة الترتيب مقابل 39 للوحدة، بينما اضاف العروبة النقطة الـ10. وسيلتقي العين في الجولة القادمة مطارده في الترتيب فريق الوحدة في "ديربي أبوظبي" في مواجهة يتوقع أن تحدد بشكل ملامح بطل الدوري.

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