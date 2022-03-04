الامارات | "المنقذ خريبين" يقود الوحدة للفوز على شباب الأهلي.. و"العنابي" يقبل هدية العروبة

شكرا لقرائتكم خبر عن "المنقذ خريبين" يقود الوحدة للفوز على شباب الأهلي.. و"العنابي" يقبل هدية العروبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد السوري عمر خريبين الوحدة للفوز على شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم على استاد راشد في الجولة الـ 18 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "العنابي" رصيده إلى 39 نقطة، بينما توقف رصيد "فرسان دبي" عند 30 نقطة. ورغم أن البرازيلي جواو بيدرو أحرز هدفين، ولكن الوحدة يدين بالفضل إلى عمر خريبين الذي واصل تألقه بعدما كان اللاعب السوري قد قاد الفريق للفوز على الوصل في الجولة الماضية بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 74، قبل أن يكرر المشهد نفسه بإحرازه الهدف الثاني لـ "العنابي" في مرمى شباب الأهلي في الدقيقة 85.

ولم يفوت العنابي الفرصة النادرة اليوم بعد التعادل المخيب للعين على أرضه أمام العروبة 1-1، ليقبل الهدية، ويقلص الفارق مع العين المتصدر إلى أربع نقاط بعد أن كانت ستا. حيث بات للعين 43 نقطة، و39 للعنابي.

وشهد الشوط الأول بداية قوية من الفريق الضيف الذي أحرز الهدف الأول من هجمة منظمة قبل أن يشتت مدافع شباب الأهلي عبدالعزيز صنقور الكرة بالخطأ ووصلت إلى البرازيلي جواو بيدرو الذي سدد الكرة في المرمى (4).

وجاء الرد سريعاً من "فرسان دبي" إذ انفرد النرويجي توماس أولسن بالحارس محمد الشامسي ولكن الأخير تألق في التصدي للكرة (8)، قبل أن يحرز شباب الأهلي هدف التعادل عندما لعب الإيراني أحمد نور الله كرة عرضية وقابلها النرويجي توماس أولسن برأسه في المرمى (10).

وفي الشوط الثاني سيطر شباب الأهلي على وسط الملعب، خصوصاً عقب خروج إسماعيل مطر في الشوط الأول بداعي الإصابة، وكاد أحمد نور الله أن يضيف الهدف الثاني من تسديدة قوية ولكن محمد الشامسي تألق وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية (63).

وفي الوقت الذي كان فيه شباب الأهلي الأقرب لإضافة الهدف الثاني، تألق النجم السوري عمر خريبين وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء دخلت مرمى حسن حمزة ليضيف الهدف الثاني لفريق الوحدة (85)، قبل أن يحسم جواو بيدرو اللقاء بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بفوز "العنابي" بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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