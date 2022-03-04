الامارات | "أبوظبي للرياضات البحرية" يضاعف جوائز بطولة صيد الكنعد

شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي للرياضات البحرية" يضاعف جوائز بطولة صيد الكنعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد نادي أبوظبي للرياضات البحرية مضاعفة الجوائز المقدمة في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد في جولتها الأولى، والتي تختتم منافساتها في السادس من مارس الجاري ويشارك فيها 370 قاربا. يأتي ذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهدته البطولة من قبل المشاركين من قبل النواخذة والبحارة ومحبي الصيد والتحدي في مختلف امارات الدولة وبهدف تحفيز المشاركين .

وقال أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب إن هذا القرار يأتي بهدف زيادة روح المنافسة في البطولة ما بين المشاركين وتشجيع إحياء البطولات التراثية والرياضية وسط أوساط الشباب والبحارة في الإمارات وإحياء وموروث الآباء والأجداد مشيرا الى انه سيتم ان اتباع الطرق التقليدية في صيد سمك الكنعد الذي يتواجد خلال مواسم معينة من العام . يذكر ان قيمة جوائز أصحاب المراكز العشرة الأوائل في البطولة توزعت على النحو التالي:

المركز الأول 80 الف درهم، المركز الثاني 64 الف درهم، المركز الثالث 48 الف درهم، المركز الرابع 40 الف درهم، المركز الخامس 32 الف درهم، المركز السادس 24 الف درهم، المركز السابع 20 الف درهم، المركز الثامن 18 الف درهم، المركز التاسع 16 الف درهم، المركز العاشر 14 الف درهم.

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