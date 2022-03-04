الامارات | النصر يقسو على فريق دبا الحصن بالثمانية ويقترب من نهائي كأس كرة الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقسو على فريق دبا الحصن بالثمانية ويقترب من نهائي كأس كرة الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق النصر على ضيفه دبا الحصن بثمانية اهداف مقابل هدف واحد في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة قدم الصالات 2021-2022 في المباراة التي اقيمت اليوم في ملعب النصر بدبي. واقترب بهذه النتيجة العميد من خوض النهائي، حيث يدخل لقاء الإياب بأريحية كبيرة الاثنين المقبل بملعب دبا الحصن. وسجل للنصر جلال حميد (هدفين)، وهدف واحد كل من البرازيليين فينيكيوس روسو، وبيدرو هنريك، وعبدالله الفلاسي، وعبدالله الخمري، ومحمد عبيد، واحمد بن حماد، وسجل لدبا الحصن البرازيلي فيليب دا سيلفا.

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