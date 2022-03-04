شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف مهاجم فيوتشر يهدد انضمام مروان حمدى وشريف للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
دخل أحمد عاطف مهاجم فيوتشر دائرة اهتمامات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، عقب المستوى الذى قدمه أمام الزمالك فى المباراة الأخير بالدورى، وطلب المدير الفنى البرتغالى من محللي الأداء، تقريرا فنيا شاملا، حيث يشترط الخواجة الاستمرار والثبات على نفس المستوى لضم أى لاعب للمنتخب.
يأتى اهتمام كيروش بمهاجم فيوتشر فى ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين فى المنتخب وخاصة المهاجمين وعلى رأسهم مروان حمدى وكذلك محمد شريف الذى يشارك مع المنتخب كمهاجم تارة وكجناح أيسر تارة أخرى، فى الوقت الذى يجيد فيه أحمد عاطف اللعب فى وسط الملعب ومركز الجناح والمهاجم الصريح وهو ما يفضله كيروش حيث يعتمد على اللاعبين الذين لديهم مرونة داخل الملعب.
من ناحية أخرى، طلب البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر من مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الاجتماع الأخير بين الطرفين عدم إقامة مباراتين فى يومين متتاليين على استاد القاهرة الدولى للحفاظ على أرضيته قبل مواجهة السنغال يوم 25 مارس الجارى.
وتابع المصدر أن آخر مباراة محلية على استاد القاهرة ستجمع الزمالك والجونة يوم الاثنين المقبل فى الجولة 12 للدورى الممتاز.
وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن المواعيد النهائية لمواجهات الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 والملاعب التي تستضيفها، وأوضح الاتحاد الأفريقي مواعيد انطلاق المباريات والملاعب التي تستضيفها، مؤكدا أن كل مباريات الذهاب ستقام يوم 25 من الشهر الجاري، وكل مواجهات الإياب ستقام يوم 29.
وأعلن كاف أن لقاء الذهاب بين مصر والسنغال سيقام على استاد القاهرة، وينطلق في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة 25 مارس الجارى، بدلا من السابعة والنصف مساء.
أما مباراة الإياب ستقام يوم 29 مارس على ملعب ديامنيديو الجديد وتنطلق في السابعة بتوقيت القاهرة بدلا من الخامسة مساء.