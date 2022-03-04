شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف مهاجم فيوتشر يهدد انضمام مروان حمدى وشريف للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دخل أحمد عاطف مهاجم فيوتشر دائرة اهتمامات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، عقب المستوى الذى قدمه أمام الزمالك فى المباراة الأخير بالدورى، وطلب المدير الفنى البرتغالى من محللي الأداء، تقريرا فنيا شاملا، حيث يشترط الخواجة الاستمرار والثبات على نفس المستوى لضم أى لاعب للمنتخب.

يأتى اهتمام كيروش بمهاجم فيوتشر فى ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين فى المنتخب وخاصة المهاجمين وعلى رأسهم مروان حمدى وكذلك محمد شريف الذى يشارك مع المنتخب كمهاجم تارة وكجناح أيسر تارة أخرى، فى الوقت الذى يجيد فيه أحمد عاطف اللعب فى وسط الملعب ومركز الجناح والمهاجم الصريح وهو ما يفضله كيروش حيث يعتمد على اللاعبين الذين لديهم مرونة داخل الملعب.