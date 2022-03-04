شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 3 منتخبات يسجلون أفضل مشاركة للعرب فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المنتخب الوطنى أول منتخب عربى يشارك فى بطولة كأس العالم لكرة القدم، وكانت هذه المشاركة فى النسخة الثانية لبطولة كأس العالم، التى أُقيمت في عام 1934 في إيطاليا، واستطاع المنتخب الوطني تحقيق مشاركات أخرى في البطولة، وذلك في نسختي 1990، و2018 ليصل بذلك عدد مشاركاته إلى ثلاث مشاركات.

وشاركت 8 منتخبات عربية في بطولة كأس العالم، وكانت منتخبات السعودية والمغرب وتونس هي أكثر المنتخبات العربية مشاركة في بطولة كأس العالم برصيد 5 مشاركات، وتعتبر منتخبات السعودية والمغرب والجزائر هي الأكثر تحقيقاً للإنجاز في بطولة كأس العالم، حيث تأهلت جميعها إلى دور الـ 16 في البطولة.