شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ناشئين بيراميدز يكشف كواليس انقاذ لاعب الفريق بعد ابتلاع لسانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور كريم كمال زيان طبيب فريق بيراميدز مواليد 2003 كواليس انقاذ محمود أوكا مهاجم الفريق بعد أبتلاع لسانه خلال مواجهة المقاولون العرب على ملعب الذئاب أمس الخميس.

وقال كريم كمال فى تصريحاته لـ"الخليج 365" فى الدقيقة 40 من شوط المباراة الأول حدث إلتحام بالرأس بين أوكا ومدافع فريق المقاولون، وسقط على أثرها مهاجم بيراميدز على الأرض فاقدًا للوعى.

أضاف الدكتور: "قبل أن يوقف الحكم المباراة دخلت بسرعة البرق لأرض الملعب لإنقاذ اللاعب، وبالفعل وجته فى حالة تشنجات بعد أن ابتلع لسانه، وعلى الفور طلبت إحضار سيارة الأسعاف، وفى نفس الوقت قمت بالأسعافات الأولية من أجل انقاذه.

استطرد طبيب ناشئين بيراميدز، إنه قام بالضغط على فك اللاعب من أجل فتحه وادخال مجرى للهواء، مشيرًا إلى إن أطباء فريق المقاولون قاموا بمساعدته، حتى نجحوا فى انتهاء حالة التشنج التى وصلت لبضع دقائق ثم نجح فى اعادة لسان اللاعب لموضوعه.

أردف إنه تم اصطحاب اللاعب إلى المستشفى فور الانتهاء من اسعافه فى أرض الملعب، وخضع لجميع الفحوصات الطبية اللازمة والتى أكدت سلامته.