شكرا لقرائتكم خبر عن عمر بسام وأمادو نياس يقودان هجوم المقاولون أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة بيراميدز في الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: أحمد عربي في حراسة المرمى، أمير عابد محمد سمير ثابت، فاروقا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمد مجلي، أحمد عفيفي، كريم مصطفى، عبد الرحمن جبنة، أمادو نياس، وعمر بسام.

وعلى دكة البدلاء: حسن شاهين، باسم علي، فادي نجاح، محمود عبد العزيز، أحمد كابوريا، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، أحمد علي، محمد سالم.

ويحل نادى بيراميدز في الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضيفا ثقيلا على نادى المقاولون العرب على استاد "عثمان أحمد عثمان" بالجبل الأخضر، في افتتاح مباريات الأسبوع الثانى عشر من بطولة الدورى المصرى.

يدخل نادى بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على البنك الأهلى بهدف نظيف عن طريق لاعبه رمضان صبحى، والفوز على الصفاقسى في الكونفدرالية في الوقت القاتل وتصدره المجموعة بالعلامة الكاملة.

ويحتل نادى بيراميدز المركز الثانى برصيد 23 نقطة خلف الأهلى بنقطتين، جمعها من 9 مباريات فقط فاز في 7 مباريات وتعادل في مواجهتين ولم يتعرض للهزيمة حتى الآن، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.