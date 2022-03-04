موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره وست هام يونايتد، في السابعة والنصف مساء السبت، 5 مارس، على ملعب آنفيلد، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على ليدز يونايتد 6 - 0، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ60 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق 6 نقاط، علما بأن الريدز ليدهم مباراة مؤجلة، فيما يأتي وست يونايتد في المركز الـخامس برصيد 45 نقطة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك، روبتسون

الوسط: هندرسون، فابيانو، ألكانترا

الهجوم: صلاح، جوتا، ماني

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD Premium 1.