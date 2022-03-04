البروفيسور يعود ..الزمالك يُنهى اتفاقه مع فيريرا لخلافة كارتيرون

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 ان الزمالك استقر على خليفة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق والذي تمت إقالته علي خلفية تراجع النتائج البيضاء.

وأنهي الزمالك اتفاقه مع البروفيسور البرتغالي جوزفالدو فيريرا للعودة من جديد لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة برفقة 4 مساعدين في وجود اسامه نبيه مدرب عام وأيمن طاهر مدربا للحراس.

ونجحت إدارة الزمالك في الوصول لاتفاق مع أكثر من مدرب كبير قبل أن يتم ترجيح كفه فيريرا نظرا لما يمتلكه من سجل ناجح مع الزمالك في ولايته السابقة.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك قد قال إنه تعاقد مع مدرب أجنبى قوى سيسعد جماهير الزمالك الكبيرة لما يمتلكه من سيرة ذاتية قيمة.

أضاف رئيس الزمالك في فيديو بثته القناة الرسمية الخاصة به: "اخترنا أقوى مدرب أجنبي وهيسعد جماهير الزمالك لما يعرفوا اسمه وهيفرحوا لأننا ديما بنجيب الغالى".

وأشار إلى أن أمير وأحمد مرتضى تواصلا مع خمسة مدربين واخترنا الافضل والشخصية المحترم وسيصل يوم الأحد القادم وسيقود الفريق امام الوداد المغربي.