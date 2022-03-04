تعرّف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

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القاهرة - سامية سيد -

أقيم الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي ونادي المريخ السوداني عصر اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها غدًا السبت.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي، على أن يرتدي فريق المريخ السوداني الشقيق الطاقم الأصفر بالكامل.

وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.

وحضر الاجتماع الفني وفد النادي الأهلي الذي ضم كلا من سمير عدلي، المدير الإداري، ورأفت إبراهيم، إداري الفريق، ومحمد أسامة وكرم عطا الإداريين، والعميد علاء صلاح، المسؤول الأمني، وأحمد الطوخي، مسؤول التسويق.

وضم وفد نادي المريخ السوداني كلا من؛ عادل أبوجريشة، نائب رئيس النادي، واللواء نور الدين عبدالوهاب، رئيس البعثة، وعبدالمحمود السماني، نائب رئيس البعثة، ومهند كمال، مدير عام النادي، وعوض العبيد، المنسق الإعلامي، وأمير كاريكا، مدير الكرة وسيف الدين، مندوب الاتحاد السوداني.

وحضر الاجتماع من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» كل من مراقب المباراة عبد الله جويدة، من الجزائر، والمنسق العام أريك كاستان، ومحمد ثابت، المنسق الإعلامي، فيما حضر ممثلا وزارة الداخلية اللواء أحمد صفوت، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع شرق، والعقيد أحمد حسان، رئيس عمليات قطاع شرق القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني في التاسعة من مساء غدٍ السبت باستاد الأهلي و السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.