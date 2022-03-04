تعرّف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والمريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أقيم الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي ونادي المريخ السوداني عصر اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها غدًا السبت.
وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي، على أن يرتدي فريق المريخ السوداني الشقيق الطاقم الأصفر بالكامل.
وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.
وحضر الاجتماع الفني وفد النادي الأهلي الذي ضم كلا من سمير عدلي، المدير الإداري، ورأفت إبراهيم، إداري الفريق، ومحمد أسامة وكرم عطا الإداريين، والعميد علاء صلاح، المسؤول الأمني، وأحمد الطوخي، مسؤول التسويق.
وضم وفد نادي المريخ السوداني كلا من؛ عادل أبوجريشة، نائب رئيس النادي، واللواء نور الدين عبدالوهاب، رئيس البعثة، وعبدالمحمود السماني، نائب رئيس البعثة، ومهند كمال، مدير عام النادي، وعوض العبيد، المنسق الإعلامي، وأمير كاريكا، مدير الكرة وسيف الدين، مندوب الاتحاد السوداني.
وحضر الاجتماع من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» كل من مراقب المباراة عبد الله جويدة، من الجزائر، والمنسق العام أريك كاستان، ومحمد ثابت، المنسق الإعلامي، فيما حضر ممثلا وزارة الداخلية اللواء أحمد صفوت، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع شرق، والعقيد أحمد حسان، رئيس عمليات قطاع شرق القاهرة.
ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني في التاسعة من مساء غدٍ السبت باستاد الأهلي و السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
الاجتماع الفني لمباراة الأهلى والمريخ
الاجتماع الفني