محمود وادى يقود هجوم بيراميدز فى مواجهة المقاولون وعبد الله السعيد دكة

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على المقاولون العرب في الخامسة والنصف من مساء اليوم على استاد الجبل الأخضر بالجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - محمد حمدي

خط الوسط: إسلام عيسى - إيريك تراوري - وليد الكرتي - نبيل دونجا - محمد صادق

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أسامة جلال - رمضان صبحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - أحمد فتحي - حسين السيد - إبراهيم عادل - فخري لاكاي.

ويحتل نادى بيراميدز المركز الثانى برصيد 23 نقطة خلف الأهلى بنقطتين، جمعها من 9 مباريات فقط فاز في 7 مباريات وتعادل في مواجهتين ولم يتعرض للهزيمة حتى الآن، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.

ويحتل المقاولون المركز السادس عشر أحد مراكز الهبوط برصيد 8 نقاط، جمعها من فوز و5 تعادلات و5 هزائم.