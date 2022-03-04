شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج منافسات المسدس والبندقية رجال وسيدات فى بطولة كأس العالم للرماية. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات اليوم الخامس ضمن مسابقات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس التي تستضيفها مصر بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية،

منافسات ال50 م بندقية 3 أوضاع رجال وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية ماتريك ياني دولة سلوفاكيا وجاء في المركز الثانى والميدالية الفضية زالان بيكلر دولة المجر وحصل علي المركز الثالث والميدالية البرونزية بيتر جورشا كرواتيا.

وفي منافسات مسدس 25 م سيدات حصل علي المركز الأول والميدالية الذهبية ماتلدا لامول فرنسا وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية فيرونكا مايور المجر وحصل علي المركز الثالث والميدالية البرونزية أنا كوركاكي المانيا.

وشهد مراسم تسليم الجوائز السيد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، والسيد محسن مهنا المندوب الفني للاتحاد الدولي للرماية، والسيد عماد عليش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية.

وأكد السيد حازم حسني ان مثل هذه الفاعليات تضاف إلى سلسلة البطولات الناجحة تنظيمياً وإدارياً والمميزة التى تحتضنها مصر، في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خاصة بعد النجاح الباهر فى استضافة بطولة العالم الأخيرة على ميادين نادى الرماية الجديد بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، والتى نالت إشادة عالمية ورغم ظروف جائحة كورونا إلا أنها خرجت فى أفضل صورة.

وأضاف حسني أن جميع المشاركين والوفود المرافقين لهم بتواجدهم في مصر اشادوا بالتنظيم المميز للبطولة، وأماكن استضافة المنافسات وهذا يؤكد ان مصر قادرة علي استضافة أكبر الأحداث والفعاليات والبطولات الدولية.

الجدير بالذكر ان البطولة تقام خلال الفترة من ٢٧ فبراير وحتى ٨ مارس المقبل، تحت إشراف الاتحاد المصرى للرماية برئاسة السيد حازم حسنى ورعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف دول العالم حيث يشارك بها ٦٥ دولة.