7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 4 / 3 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، موسيمانى يستفسر عن موقف المصابين فى الأهلى قبل اللقاءات الحاسمة، والزمالك يعلن غدا الموقف النهائى لتجديد عقود اللاعبين.

موسيمانى يستفسر عن موقف المصابين فى الأهلى قبل اللقاءات الحاسمة

حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الاستفسار من الجهاز الطبى لناديه عن موقف اللاعبين المصابين من المباريات المقبلة للمارد الأحمر سواء على الصعيد الأفريقى أو المحلى، ويواجه الأهلى نظيره المريخ السودانى فى التاسعة مساء غد السبت ثم يلاقى بيراميدز باللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، فيما يلاقى صن دوانز الجنوب أفريقى السبت بعد المقبل بدورى الأبطال.

الزمالك يعلن غدا الموقف النهائى لتجديد عقود اللاعبين

يعلن مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، غدا السبت، الموقف النهائى لتجديد عقود لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.

حقيقة دخول بيراميدز فى مفاوضات مع كهربا وسر رسالة الدعم

كشف مصدر مطلع داخل نادى بيراميدز حقيقة دخول ناديه فى مفاوضات لضم محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلى المعار لهاتاى التركى، حال قيام الأخير بتفعيل بند شرائه بنهاية الموسم، وبالتالى يتثنى لبيراميدز أو أى نادٍ آخر شرائه من النادى التركى.

اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلى بإقامة مباراة بتروجت بالكأس بدون جمهور

تلقى النادى الإسماعيلى فاكسا رسميًا من الاتحاد المصرى لكرة القدم، يخطره بإقامة مباراة الفريق الأول أمام بتروجيت ضمن منافسات دور الـ32 بكأس مصر بدون جمهور.

فرمان كيروش.. الزمالك والوداد آخر مباراة على استاد القاهرة قبل السنغال

طلب البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر من مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الاجتماع الأخير بين الطرفين عدم إقامة مباراتين فى يومين متتاليين على استاد القاهرة الدولى للحفاظ على أرضيته قبل مواجهة السنغال يوم 25 مارس الجارى.

فيوتشر يعلن موعد عودة جنش إلى الملاعب بعد غياب 4 أشهر

كشف محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، موعد عودة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، إلى الملاعب وذلك بعد غيابه لقرابة 4 أشهر عن صفوف فيوتشر منذ إصابته في وجه القدم خلال مباراة إنبي بالدوري العام والتي أقيمت تحديداً يوم 23 نوفمبر الماضي.

سيد عبد الحفيظ يتعافى من كورونا وينضم لمعسكر الأهلى استعداداً للمريخ