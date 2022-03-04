شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب موسيمانى مع الأهلى فى أفريقيا قبل مواجهة المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة نظيره المريخ السودانى المقرر لها التاسعة مساء غداً السبت على ستاد الأهلى والسلام والمؤجلة من الجولة الاولى لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.

ويسعى المارد الاحمر لمواصلة نتائجه المتميزة على الصعيد الأفريقى فى حقبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق ، حيث خاض الاهلى 20 مباراة أفريقية تحت قيادته حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة مواجهات وخسر مباراتين أمام سيمبا التنزانى بالنسخة السابقة لدوري الابطال وأمام صن دوانز بهدف دون رد فى النسخة الحالية ، وسجل المارد الاحمر مع موسيمانى 40 هدف فى 20 مباراة أفريقية وتلقت شباكه 10 أهداف.

وقاد موسيمانى الاهلى فى 10 مباريات أفريقية خارج أرضه فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر مباراة وحيدة ، بينما لعب 10 مباريات أفريقية على أرضه فاز فى ثمانية منها وتعادل مرة وخسر مرة وحيدة ، ولعب الاهلى مع موسيمانى 12 مباراة إقصائية حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين.

وإجمالا حقق الأهلي الفوز فى 57 مباراة منذ تولي الجنوب أفريقي "موسيماني" ، ضمن 81 مباراة، خسر منها 7 مباريات فقط، منها مبارتا بايرن ميونح وبالميراس، وحسم التعادل 17 مباراة، وتوج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقي لقب بطولة الدوري المصري مع الأهلي الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح

وفى 1 أكتوبر 2020 ، أعلن النادى الاهلى تعيين الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى مديراً فنياً لفريق الكرة الأول خلفاً للسويسرى رينيه فايلر الذى تم توجيه الشكر له في نفس اليوم ، ليصبح موسيمانى أول مدرب من جنوب افريقيا يقود المارد الأحمر فكانت الغلبة دائمًا للمدارس الأجنبية مثل الإنجليزية والهولندية والفرنسية والسويسرية، والألمانية والبرتغالية والنمساوية والمجرية واليوغسلافية.

وجاء موسيماني بمهمة ثقيلة وهي تحقيق آمال جماهير التي ظلت 7 أعوام تهتف "التاسعة يا أهلي" منذ التتويج باللقب الثامن أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 2013، خاصة وأن الفريق قد خسر بعد ذلك في الدور النهائي في 2017 و2018.