شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة محترفي الاسكواش تختار الشوربجي ونوران جوهر كأفضل لاعبان في فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش " PSA"، محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، كأفضل لاعبان في شهر فبراير الماضي بعد حصدهما للألقاب.



محمد الشوربجي



نوران جوهر

وتوجت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، والمصنفة الثانية عالميًا لسيدات الاسكواش ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى استضافتها ولاية شيكاغو بأمريكا، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نوران في لمباراة النهائية على زميلتها بوادي دجلة هانيا الحمامي المصنفة الثالثة، بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 15-13, 11-9, 11-8.

بينما تُوج البطل المصري محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش ببطولة واشنطن "أون فاير" للاسكواش، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وفاز الشوربجي في المباراة النهائية على منافسه الويلزي جويل مكين بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 69 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 11-8.