شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات وترتيبات الأهلي لمباراة المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت مباراة الاهلي والمريخ السوداني غداً في بطولة أفريقيا نفسها على سطح الاحداث الكروية بإعتبارها هامة ومؤثرة في مشوار الفريق نحو التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

س: ما هي ترتيبات واستعدادات الاهلي لمباراة المريخ؟

ج: يختتم فريق الأهلي تدريباته في الخامسة من مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمباراة المريخ وتقرر السماح لوسائل الإعلام بتغطية أول ربع ساعة من فقرات المران، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا ، ويخوض فريق المريخ السوداني مرانه في التاسعة مساء باستاد السلام، حيث يسمح أيضًا لوسائل الإعلام بتغطية ربع الساعة الأولى لفقرات المران.

س: ماذا عن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الاهلي والمريخ؟

ج: يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني ومعه كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المريخ السوداني، والمقرر عقده في الثامنة مساء اليوم الجمعة باستاد الأهلي والسلام ، فيما يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق المريخ وكابتن الفريق السوداني في الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة باستاد الأهلي والسلام.

س: ماذا عن قائمة الاهلي أمام المريخ

ج: وضم موسيماني 21 لاعباً لقائمة الفريق خلال مباراة المريخ وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

س: من هم الغائبون عن الاهلي أمام المريخ؟

ج: ضمت قائمة المستبعدين فى الأهلى من مباراة المريخ كلاً من: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ووليد سليمان وأكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وصلاح محسن للإصابة، فيما تم استبعاد محمد فخرى وزياد طارق ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير لأسباب فنية كما خرج محمود متولي لعدم الجاهزية الفنية حيث عاد لتدريبات الفريق الأخيرة لكنه مازال يحتاج فترة أخرى ليكون جاهز تماماً بعدما غاب فترة طويلة للإصابة.