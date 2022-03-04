شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور يعتذر عن مهمة رئيس الفرق الرياضية وقطاع الناشئين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر حمادة أنور،عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، لمرتضى منصور رئيس النادى بقبول المهمة التى أقرها الأخير بتعيينه رئيس جميع الفرق الجماعية وقطاع الناشئين باستثناء فريق كرة القدم.

ووجه أنور الشكر لمرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك على الثقة فى منحه منصب جديد بالنادى الذى يعتز بالانتماء اليه وسبق أن عمل مع الفريق فترة طويلة وصفها بأفضل الفترات التى عاشها فى مجال عمل الإدارى.

وأكد حمادة أنور أنه داعم باستمرار للزمالك سواء كان داخل النادى أو خارجه وأنه يتمنى النجاح لمجلس الإدارة والفرق الرياضية خلال الفترة المقبلة وأن عشقة للزمالك لا يرتبط بمنصب ويرتدى زى المشجع عندما يلعب النادى سواء على المستوى المحلى أو القارى .

وأضاف أنور أن تشرف بالانضمام لمجلس إدارة النادى فى الانتخابات التكميلية كعضو مجلس الادارة لكن بعد انتهاء مدة المجلس رفض فكرة الدخول فى الإنتخابات التى جرت مؤخرا لرغبتة فى العودة لمجال عمله الذى سبق أن تولاه فى الزمالك وفى عدة فرق أخرى .

وأشار الى أن المنصب الذى عرض عليه من الزمالك مؤخرا ليس مكانة الذى يطمح فيه ورغم ذلك أكرر شكرى للمسؤولين فى النادى على الثقة وساظل تحت أمر النادى فى أى وقت .