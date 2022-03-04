وادي يقود هجوم بيراميدز أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني لفريق بيراميدز، إيهاب جلال، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة أمام نظيره المقاولون ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز للمباراة كالتالي: شريف إكرامي، عمر جابر، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي، نبيل دونجا، وليد الكرتي، إسلام عيسى، إيريك تراوري، محمد صادق، محمود وادي.

وجاءت دكة بدلاء بيراميدز كالتالي: أحمد فتحي، أحمد توفيق، رمضان صبحي، عبدالله السعيد، فخري، حسين السيد، إبراهيم عادل.

وجاء تشكيل نادي المقاولون الرئيسي للمباراة كالتالي: أحمد عربي، أمير عابد، محمد سمير، فاروق نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمد مجلي، أحمد عفيفي، كريم مصطفى، عبدالرحمن خالد "جبنة"، أمادو أنياص وعمر بسام.

وجاءت دكة بدلاء المقاولون كالتالي: حسين شاهين، باسم علي، فادي نجاح، محمود عبدالعزيز، أحمد كابوريا، عبدالله ياسين، محمد حمدي زكي، أحمد علي كامل، محمد سالم.