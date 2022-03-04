الهولندي كلارنس سيدورف يعلن إسلامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الأسطورة الهولندي كلارنس سيدورف اعتناقه الإسلام في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية بدبي، موجها شكر خاص للرسائل الطيبة التي احتفت بانضمامه إلى الأسرة المسلمة.

وكتب نجم أياكس وريال مدريد وإنتر وميلان السابق عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، اليوم الجمعة: "شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي احتفلت بانضمامي إلى الأسرة المسلمة".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم وخاصة عزيزتي صوفيا التي علمتني بعمق معنى الإسلام".

وأتم صاحب الـ45 عاما قائلا: "لم أغير اسمي وسأستمر في حمل اسمي كما قال والدي، كلارنس سيدورف، أبعث بكل حبي لكل شخص في العالم".

وكان سيدورف رحل عن ميلان في سن السابعة والثلاثين بعد إعلان اعتزاله كرة القدم عام 2014، كي يعود كمدير فني للنادي الذي لعب له طيلة عشرة مواسم بين عامي 2002 و2010، قبل أن يتحول إلى أحد معشوقي نادي بوتافوجو البرازيلي ، الذي سجل له 24 هدفا في 81 مباراة خاضها على مدار عام ونصف العام.

يذكر أن سيدورف هو اللاعب الوحيد الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة فرق مختلفة، وهي أياكس أمستردام (1995) وريال مدريد مدريد (1998) وميلان (2003 و2007).