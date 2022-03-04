خاص- باملاك تيسيما حكمًا لمباراة الأهلي وصنداونز في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أكد مصدر رسمي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه تم تعيين الأثيوبي باملاك تيسيما حكمًا لمباراة، الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي.

ويواجه الأهلي نظيره صنداونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويعاون باملاك تسيما كل من الكاميروني الفيس نيوبي مساعد أول وعيسي يايا من تشاد مساعد ثاني والكاميروني نوجو بليسيا حكمًا رابعًا.

كما تقرر إسناد مراقبة المباراة إلى فيليب سينيون من سيشيل، والمنسق العام من ناميبيا توتس كينامانو والمنسق الأمني من مدغشقر سيرندا راندولس .

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا برصيد نقطة وحيدة، وله مباراة مؤجلة أمام المريخ السوداني، فيما يأتي صنداونز في المركز الأول برصيد 7 نقاط.