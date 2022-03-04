مصدر في كاف لمصراوي يكشف توقيت مباراة الأهلي وصنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد

أكد مصدر رسمي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن تم تحديد يوم 12 مارس الجاري، موعدًا لمباراة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة .

ويواجه الأهلي نظيره صنداونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعلمت "يالاكورة" من مصدر خاص في لجنة الأندية والمسابقات أنه تقرر إقامة مباراة الأهلي وصنداونز علي ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج بعد اعتماد كاف أول أمس لقرار نقل المباراة من ملعب رويال بافوكينج في مدينة ريستونبرج إلى ملعب سوكر سيتي بناء علي طلب نادي صنداونز ، لاسيما بعد منع اللعب علي ملعب لوكس موريبي في بريتوريا لعدم صلاحية أرضية الملعب خلال الفترة الحالية .

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا برصيد نقطة وحيدة، وله مباراة مؤجلة أمام المريخ السوداني، فيما يأتي صنداونز في المركز الأول برصيد 7 نقاط.

وكان مصدر في "كاف" كشف عن موافقة الأخير على السماح بحضور جماهيري في مباراة صنداونز الجنوب أفريقي مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. (طالع التفاصيل من هنا)