حمادة أنور يعتذر عن عدم رئاسة قطاع الناشئين بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - اعتذر حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن عدم تولي رئاسة الفرق الجماعية وقطاع الناشئين باستثناء فريق كرة القدم في القلعة البيضاء.

وقال حمادة أنور عبر حسابه على موقع "فيس بوك" إنه قدّم اعتذاره إلى مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن عدم قبول المهمة التي أقرها مجلس الإدارة بتعيينه رئيسا للفرق الجماعية وقطاع الناشئين باستثناء فريق كرة القدم.

ووجه أنور الشكر لمرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك على الثقة فيه ومنحه منصبا جديدا بالنادي الذى يعتز بالانتماء إليه، وسبق أن عمل معه لفترة طويلة وصفها بـ"أفضل الفترات التي عاشها فى مجال عمل الإداري".

وأشار أنور الى أن المنصب الذي عرضه عليه من الزمالك مؤخرا ليس بالمكانة التي يطمح فيها.

وأكد حمادة أنور أنه داعم باستمرار للزمالك سواء كان داخل النادي أو خارجه، وأنه يتمنى النجاح لمجلس الإدارة والفرق الرياضية خلال الفترة المقبلة وأن عشق للزمالك لا يرتبط بمنصب.

وأتم أنه تشرف بالانضمام لمجلس إدارة النادي في الانتخابات التكميلية كعضو مجلس إدارة، لكن بعد انتهاء مدة المجلس رفض فكرة الدخول فى الانتخابات التى جرت مؤخرا لرغبته فى العودة لمجال عمله الذي سبق أن تولاه في الزمالك وفى عدة أندية أخرى.