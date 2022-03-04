رسميا.. فرانكفورت يعلن ضم صفقة فرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الجمعة أنه تعاقد مع المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني لينضم إلى الفريق اعتبارا من الموسم المقبل.

وينضم كولو مواني /23 عاما/ إلى آينتراخت قادما من نانت الفرنسي، الذي سجل له تسعة أهداف خلال هذا الموسم، وذلك بعقد لمدة خمسة أعوام ينتهي في 2027 .

وقال ماركوس كروش مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت إن كولو مواني لاعب :"سريع وقوي ومميز للغاية في اللمسة الأخيرة. يمكنه اللعب ضمن عدة أساليب وهو ما سيمنحنا المزيد من المرونة في الموسم الجديد."