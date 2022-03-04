بين الماضي والحاضر.. قائد بيتيس في مواجهة فريقه السابق فالنسيا بنهائي كأس إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يقترب خواكين سانشيز قائد ريال بيتيس الإسباني من تحقيق انجازًا جديدًا، مع الفريق قبل مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويستعد ريال بيتيس لمواجهة نظيره إسبانيا، في نهائي كأس ملك إسبانيا في المباراة التي من المقرر إقامتها يوم 23 إبريل المقبل.

ونجح سانشيز في التتويج بكأس الملك مع ريال بيتيس موسم 2004-2005، وهو في سن الـ23 عامًأ، ليحقق اللقب الثاني في تاريخ النادي.

وبعد 17 عامًا أصبح سانشيز صاحب الـ40 عامًا هو اللاعب الوحيد المتبقي في صفوف ريال بيتيس من تشكيلة موسم 2004-2005، ويستعد لدخول تاريخ النادي ليكون أول لاعب يحصد لقب كأس ملك إسبانيا مرتين مع الفريق.

ويستعد سانشيز لمواجهة فريقه السابق فالنسيا، في نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي حصد معاه اللقب من قبل موسم 2007-2008.

انتقل سانشيز إلى صفوف فالنسيا قادمًا من ريال بيتيس في صيف 2006، بعد أن نجح في التتويج بكأس الملك مع فريقه السابق، ليبدأ رحلة جديدة مع الخفافيش.

واصل سانشيز أدائه المميز مع فالنسيا حتى نجح في التتويج بكأس ملك إسبانيا موسم 2007-2008، ليكون اللقب الأول له مع الخفافيش، والثاني في مشواره بالملاعب.

وأصبح سانشيز في تحدي جديد مع فريقه الحالي ريال بيتيس بمواجهة فريقه السابق فالنسيا، في نهائي كأس الملك إسبانيا، فهل قادر على حصد لقبه الثالث؟.