مصدر لمصراوي: السماح للجماهير بحضور مباراة صنداونز والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد سعيد

كشف مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موافقة الأخير على السماح بحضور جماهيري في مباراة صنداونز الجنوب أفريقي مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على صنداونز يوم السبت الموافق 12 مارس الجاري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر إن الجهات الصحية في جنوب أفريقيا قدمت كافة الضمانات للاتحاد الأفريقي لكرة القدم مساء أمس الخميس، وسمحت بحضور جماهيري في المباريات الأفريقية المقبلة.

وتم إخطار "كاف" بشكل رسمي من اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم بحضور الجماهير بدءا من لقاء صنداونز والأهلي، والذي لم يتحدد حتى الآن في أي ملعب سيقام، بعد تعذر استضافة اللقاء على ملعب "رويال بافوكينج" في مدينة ريستونبرج، وملعب "لوكاس موريبي" في بريتوريا.

ولم يكشف المصدر عن العدد المسموح للجماهير بالحضور في لقاء صنداونز والأهلي والإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها خلال هذه المباراة، مشيرا إلي أن كافة التفاصيل سيُخطر بها كافة الأطراف في الاجتماع الفني الذي سيعقد قبل المباراة بـ24 ساعة.

جدير بالذكر أن يلا كورة انفرد قبل أيام بخبر نقل مباراة صنداونز والأهلي من ملعب رويال بافوكينج إلى ملعب آخر خارج مدينة ريستونبرج بسبب عدم جاهزية أرضية الملعب، بالإضافة إلى استبعاد اللعب بمدينة بريتوريا أيضا.

وطلب نادي صنداونز رسميا تغيير موعد مباراته مع الأهلي لتقام يوم السبت 12 مارس الجاري في الثالثة عصرا بدلا من الموعد المبدئي الذي كان محدد سلفا بإقامة المباراة يوم الجمعة 11 مارس في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.