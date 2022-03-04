بعد تألقه أمام الزمالك.. حكاية جوكر المستقبل من ساحة سوهاج إلى إجهاض "كورونا" لحلمه اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فرض أحمد عاطف نجم نادي فيونتشر نفسه بعد تألقه اللافت أمام الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس الأربعاء وانتهت بفوز الأبيض 3-2.

وظهر المهاجم المولود في الـ 21 من مارس لعام 1998 بشكل لافت للنظر بسبب أداءه وسرعته وقدرته على قيادة فريقه نجو مرمى الزمالك للحد الذي وصفه البعض بـ "القطعة الناقصة" في تشكيل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

عاطف الذي ينحدر من محافظة سوهاج بدأ مشواره مع كرة القدم بمسقط رأسه وتحديداً في نادي الساحة الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة قبل أن يلتحق مشروع وادي دجلة الفريق الذي يلقب بـ "الغزلان" .

مشروع دجلة كان ينصب في الماضي نحو الاستعانة بالموهوبين ونقلهم إلى نادي ليرس الذي يملكه ماجد سامي مالك دجلة ولكن مع تحول الرئيس إلي اليونان وشراءه لنادي إيرجوتليس تحولت البوصلة إليه وبات هو محطة تنتظر الموهوبين من فرع مصر وأخرهم عاطف .

كان يسعي الشاب إلي بداية تحقيق حلمه في الإحتراف الأوروبي عبر اليونان ولكن رغبته ورغبة سامي أجهضتها جائحة كورونا وهي التجربة التي علق عليها عاطف في تصريح سابق لمصراوي " قرر ماجد سامي نقلي إلي اليونان لبداية حلم جديد ولكن بسبب تفشي الفيروس علقت هناك وعدت إلي مصر ورفضت العودة وقررت البقاء في دجلة ".

غاب عاطف عن دجلة في الدور الأول بسبب الظروف التي تعرض لها ليسجل ظهوره الأول في الدوري في الثاني من أبريل الماضي حيث لعب دقيقة فقط أمام الإنتاج الحربي في الأسبوع الـ 17 من النسخة الماضية لبطولة الدوري ليعبر عن نفسه سريعاً مسجلاً هدفه الأول على الإطلاق في المباراة التالية له وتحديداً في الدقيقة 22 وكانت في شباك الإنتاج الحربي في فوز الغزلان الأكبر الموسم الماضي وكان بنتيجة 4-2.

واحتاج عاطف مع موقف دجلة وتغييرات الأجهزة الفنية وابتعاده هو عن الكرة لمدة نصف موسم مزيداً من الوقت للتأقلم والظهور بشكل جيد وهو ما بدأ منذ الأسبوع 25 وحتي الأسبوع الـ 32 حيث سجل عاطف 6 أهداف للفريق الأصفر ليقول لمصراوي " كنت أتمنى المشاركة منذ بداية الموسم لمساعدة فريقي بشكل أكبر وانتشاله من الهبوط".

تألق عاطف فتح الحديث حول عروض من أندية قمة بعد نجاح تجربة زميله السابق في دجلة محمد شريف مهاجم الأهلي وهداف الدوري وهو ما رد عليه عاطف " لا أخشى التحديات والفرق الكبيرة وشرف لأي لاعب اللعب للأهلي للزمالك حيث إنني مرتبط بعقد مع النادي بعد تجديدي له".

ومع إيقاف الزمالك عن القيد وتعاقد الأهلي مع بيرسي تاو التقط نادي فيوتشر الصاعد حديثاً لبطولة الدوري عاطف واستعاره بنية الشراء من دجلة بعد أن سجل 6 أهداف وصنع هدفين وشغل 5 مراكز هي : المهاجم، الجناح الأيمن ، لاعب الوسط الأيمن، لاعب الوسط المهاجم ، لاعب الوسط المدافع .

وتلقي عاطف ضربة مع بداية مشواره مع فيوتشر لتعرض للإصابة وغيابه لمدة شهر عن فريقه الجديد ليعود في مباراة الأهلي ويصنه هدف التعادل بعد مشاركته الأولي ثم غاب عن مباراة الإسماعيلي الذي سجل فيه هدفين في الأسماعيلية الموسم الماضي في فوز دجلة على الدراويش.

وسجل عاطف هدفه الأول هذا الموسم في شباك الزمالك بنفس الطريقة التي يجديها بالتحرك خلف الدفاعات مستغلا سرعته للإنفراد بمرمى المنافسين.