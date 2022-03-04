شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة المقاولون.. 11 "كلين شيت" تزين مشاركات إكرامى مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز، واحداً من أفضل مواسمه فى الدورى العام، بعدما تولى حماية عرين فريقه فى 7 مباريات منذ بداية الموسم، لم يستقبل خلالها سوى هدفين فقط، وحافظ على نظافة شباكه فى 5 مباريات أخرى.

بينما لعب إكرامى فى 7 مباريات أخرى مع بيراميدز بكأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة الجارية، استقبل خلالها هدفاً واحداً وحافظ على نظافة شباكه فى 6 مباريات أخرى.

وبذلك يبلغ إجمالي مشاركات إكرامي في الموسم الجاري 14 مباراة محلية وأفريقية، حافظ خلالها على نظافة شباكه فى 11 مباراة واستقبل 3 أهداف فى 3 مباريات أخرى.

ويحل نادى بيراميدز في الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضيفا ثقيلا على نادى المقاولون العرب على استاد "عثمان أحمد عثمان" بالجبل الأخضر، في افتتاح مباريات الأسبوع الثانى عشر من بطولة الدورى المصرى.

يدخل نادى بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على البنك الأهلى بهدف نظيف عن طريق لاعبه رمضان صبحى، والفوز على الصفاقسى في الكونفدرالية في الوقت القاتل وتصدره المجموعة بالعلامة الكاملة.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الدوري العام برصيد 23 نقطة بعد خوض 9 مباريات، حيث فاز بيراميدز في 7 لقاءات وتعادل في مباراتين، ولم يتعرض لأي هزيمة، وسجل لاعبو بيراميدز 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط.