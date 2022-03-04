شكرا لقرائتكم خبر عن المصري "ملك التعادلات" في الدوري العام برصيد 7 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحق النادي المصري الحصول على لقب "ملك التعادل" في الدوري المصري حتى الأن، وذلك بعد تعادل الفريق البورسعيدي مؤخراً مع نظيره إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

وخاض النادي المصري 11 مباراة بالدوري العام، فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً أخر.

ويأتي في المركز الثاني بتحقيق التعادلات، مصر المقاصة وسيراميكا وغزل المحلة، برصيد 6 تعادلات لكل منهم، فيما تساوى الاتحاد السكندري وإنبي والمقاولون في عدد التعادلات بالدوري برصيد 5 مباريات لكل فريق.

وأغلق النادي المصري صفحة مباراة إنبي، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام، للتركيزعلى اللقاء القادم للفريق البورسعيدي والذي يجمع المصري بنظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12.

ويسعى النادي المصري إلى حجز مقعداً في المربع الذهبي بجدول مسابقة الدوري العام، للحفاظ على فرصته في المشاركات القارية وتحديداً في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسقط النادي المصري فى فخ الهزيمة أيضاً بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الخسارة من أضعف فرق مجموعته أوتوهو الكونغولي بهدف نظيف، ليتراجع المصري إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضاً، إلا أن فرص الفريق البورسعيدي فى التأهل مازالت قوية حيث سيخوض مباراتين من آخر ثلاث جولات على أرضه.

وتضم مجموعة النادي المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية كل من، مازيمبي الكونغولوي وأوتوهو الكونغولي والقطن الكاميروني.

وكان المصري قد تعادل في مباراته الأولى بدور المجموعات سلبياً أمام القطن، قبل أن يهزم مازيمبي في الإسكندرية بهدفين نظيفين، ثم خسر أمام أوتوهو بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بالكونغو الديمقراطية.