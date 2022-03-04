شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة شرف ناشئات اليد قبل مواجهة كينيا فى نهائى أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2004 إلى التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا فى المواجهة التى تجمعه مع غينيا كوناكرى "صاحب الأرض" فى الثامنة مساء اليوم الجمعة فى ختام المنافسة .

ومن جانبه ، أكد عبده عبد الوهاب المشرف العام على قطاع السيدات و رئيس البعة فى غينيا على أنه يثق فى اللاعبات و الجهاز الفنى لتحقيق إنجاز حصد اللقب الافريقى فى ظل النتائح القوية التى حققتها اللاعيات طوال مشوار المنافسة فى جميع اللقاءات .

ونجح منتخب ناشئات اليد فى الفوز على الجزائر فى الجولة قبل الأخيرة أمس على الجزائر بنتيجة 53/20.

كما فاز منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2004 على نظيره جامبيا، بنتيجة 57/11 ، فى ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بغينيا فى نسختها الـ17 الثلاثاء ، ليتأهل إلى بطولة العالم بجورجيا .

وتضم قائمة شرف المنتخب، اللاعبات: جنى صلاح - مريم محمد - فاطمة محمود - جهاد وائل - جود احمد - لبنى اشرف - ملك احمد - ملك هشام - منة الله الحناوي - نادين طارق - نوال خليل - رانا العربي - شروق محمود - تقى كامل و ينضم لقائمة الفريق فى غينيا الثلاثى كنزي حاتم - لوجين اسامة - مريم عمر و اللاتى تم تصعيدهن مع المنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002 لخوض منافسات بطولة افريقيا للشابات.

ويرصد الخليج 365 قائمة شرف ناشئات اليد فى الصور التالية :





تقى كامل



جنى صلاح



جهاد وائل



جود أحمد



رنا العربى



شروق محمود



فاطمة محمود



كنزى حاتم



لبنى أشرف



لوجين أسامة



مريم عمر



مريم محمد



ملك أحمد



ملك هشام



منة الحناوى



نادين طارق



نوال خليل

تقى كامل



جنى صلاح



جهاد وائل



جود أحمد



رنا العربى



شروق محمود



فاطمة محمود



كنزى حاتم



لبنى أشرف



لوجين أسامة



مريم عمر



مريم محمد



ملك أحمد



ملك هشام



منة الحناوى



نادين طارق