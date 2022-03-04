شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..عبد الله هشام لاعب الكاراتيه: بحب البانيه ونفسى أكون مذيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب هو عبد الله هشام لاعب منتخب الكاراتيه .



عبد الله خارج الصالة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الكاراتيه ؟

- بحب اتابع كره القدم

هل تحب دخول المطبخ ؟

- اه طبعا



عبد الله هشام لاعب الكاراتيه

ما الأكلة التى تفضلها؟

- مفيش حاجه مش بحبها تقريبا بس ممكن الفراخ البانيه

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

- من مصر يوسف الشريف و احمد مكي و من خارج مصر Tom Hanks



عبد الله هشام

من مطربك المفضل ؟

حمزة نمرة

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

- محمد صلاح و لوكا مودريتش



لاعب الكاراتيه

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

- هو انا بحب اتكلم .. فا ممكن اي مجال في حوار او حاجه مذيع او مقدم برامج، و تقريبا لو ماكنتش لاعب كاراتيه كنت ممكن ابقي حابب اكون حاجه زي كده

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

- لا تقريبا مفيش

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

- الكاجوال