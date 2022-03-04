الامارات | إعلان تجاري لكريستيانو رونالدو يثير "سخرية واسعة" على "التواصل الاجتماعي"

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تجاري لكريستيانو رونالدو يثير "سخرية واسعة" على "التواصل الاجتماعي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ذي الصن" البريطانية أمس أن "إعلانا تجاريا" سبق لنجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو أن صوره في العام 2019، حظي بتفاعل واسع كبير مجددا على التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة وأثار "سخرية واسعة"، حيث يظهر فيه رونالدو وهو يرقص بملابس برتقالية، وغير معهودة على النجم العالمي، صاحب الكرات الذهبية الخمس.

وقالت الصحيفة إن رونالدو يحب عادة خوض كل ما هو غريب، ومن ذلك تصوير إعلانات بملابس غريبة وبعضها لشركات غير معروفة عالميا. ويتعلق الامر بإعلان لصالح شركة التسوق "شوبي"، حيث استغرب رواد مواقع التواصل من أن يتورط رونالدو في إعلان ذو مستوى متدن بخلاف ما هو معروف عنه.

ويظهر رونالدو في الإعلان، وهو يسجل ركلة حرة، قبل أن يقوم بحركته المعتادة بالاحتفال خلال تسجيل الأهداف، بينما يظهر فجأة الجمهور بلباس برتقالي، حيث يرغبون في التسوق من خلال "تطبيق الشركة"، ثم يسحب رونالدو بطاقته البرتقالية أيضا لتشجيعهم على التسوق، وسط حركات ورقصات غريبة من رونالدو وعدد من المشاركين معه في الإعلان.

ومن التعليقات على الإعلان، أن أحدهم "استغرب أن يقدم رونالدو على تلك الرقصات الغريبة والمثيرة للضحك"، بينما قال آخر إنه صعق من مشهد رونالدو باللباس البرتقالي الغريب"، وأبدى آخر استغرابه من أنه "وافق على تسجيل الركلة بتلك الطريقة وارتداء تلك الأزياء والقيام بتلك الحركات".

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