الامارات | "أصحاب الهمم" يخوضون تحدي كاياك في البحيرة الكريستالية

شكرا لقرائتكم خبر عن "أصحاب الهمم" يخوضون تحدي كاياك في البحيرة الكريستالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي عشاق الرياضات البحرية من جديد غدا مع سلسلة مهرجانات دبي المجتمعية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021-2022، حيث ستخصص هذه المرة لفعاليات كرنفال قوارب التجديف الحديث كاياك وواقف.

ويقام المهرجان من جديد وللعام الثاني على التوالي في أكبر بحيرة كريستالية إصطناعية في العالم والتي تمثل إبداعا جديدا من صنع الإنسان في قلب الحي الأول لمدينة محمد بن راشد آل مكتوم، حيث ستظهر فريدة دائما بإطلالات خلابة لم يسبق لها مثيل وحولها الممشى الجميل وسيزداد المنظر جمالا مع فعاليات اليوم.

وتجمع التظاهرة الرياضية المجتمعية أصحاب الهمم في تحد جديد للعام الثاني على التوالي في فعالية (نحن نجدف من اجل أصحاب الهمم) باستخدام قوارب التجديف (كاياك) بداية من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وبمشاركة نخبة الرياضيين من أندية أصحاب الهمم في الدولة يتقدمهم أبطالنا نجوم المنتخبات الوطنية.

ويصاحب الكرنفال إقامة منافسات سباق (نحن نجدف من أجل دبي) لقوارب التجديف (واقف) الذي سيقام بإشراف لجنة الامارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء وبمشاركة عدد كبير من أفراد المجتمع من محبي هذه الرياضة سوف يتنافسون على المراكز الأولى في أربع فئات هي الرجال محترفين ومواطنين لمسافة 3000 مترا والفتيات والناشئين لمسافة 1500 مترا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news