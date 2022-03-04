الامارات | مرتضى منصور يبدأ رحلة التغيير بإعلان موعد وصول مدرب الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يبدأ رحلة التغيير بإعلان موعد وصول مدرب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور الولاية الانتخابية الجديدة بأول إقالة بعد فسخ عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق بالتراضي، بعد الهزيمة أمام الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وتراجع نتائج الفريق في الدوري المصري الممتاز أيضًا.

وخرج رئيس الزمالك ليطمئن جمهور الأبيض عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، ليؤكد التعاقد مع مدير فني جديد يتفق مع توقعات الجماهير القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور: "أمير وأحمد كانا يتفاوضان مع 4 أو 5 مدربين لكننا اخترنا أقوى اسم فيهم، لأن هذا مستوى الزمالك وهو التعاقد مع المحترم والغالي، المدير الفني الجديد غالبًا سيصل الأحد أو الاثنين المقبل بإذن الله، لكنه بكل تأكيد سيكون موجودًا مع جهازه في مباراة الوداد إن شاء الله، وهو مدرب على أعلى مستوى".

وقاد أسامة نبيه المدرب العام بنادي الزمالك الفريق للفوز على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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