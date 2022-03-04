الامارات | تعرف إلى تواقيت وأماكن إغلاق شوارع دبي خلال بطولة "أيرون مان" للترايثلون

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى تواقيت وأماكن إغلاق شوارع دبي خلال بطولة "أيرون مان" للترايثلون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة "أيرون مان دبي للترايثلون" التي تقام في السابعة من صباح السبت بشارع جميرا بمشاركة 2500 رياضي ورياضية من بينهم 1675 مشارك من خارج الدولة وسيكون هناك إشغال جزئي للطرق التي يمر فيها مسار السباق يوم السبت من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 1 بعد الظهر، والتي ستكون كالتالي:

*إغلاق المنطقة المحيطة بحديقة أم سقيم الواقعة بين شارع جميرا والشاطئ اعتبارًا من الساعة 6:00 صباحًا.

*اغلاق شارع الثنية القادم من الشمال (دبي): من الساعة 7:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 صباحًا

*اغلاق شارع أم سقيم القادم من طريق الصفوح: من 7:00 صباحًا - 1:00 ظهرًا، مدخل طريق جميرا.

*اغلاق شارع أم سقيم - طريق الصفوح: من 7:00 صباحا - 1:00 ظهرًا، سيتم إغلاق المسرب اليسار باتجاه طريق الصفوح فقط.

*اغلاق شارع أم سقيم جنوب: من 7:00 صباحًا حتى 9:30 صباحًا.

*اغلاق شارع أم سقيم شمالاً: من 9:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً.

*اغلاق مخرج البرشاء جنوب إلى شارع أم سقيم: من 7:00 صباحًا إلى 1:00 ظهرًا، ويُسمح فقط بالدوران لليمين.

*اغلاق مدخل البرشاء جنوب من شارع أم سقيم: من الساعة 7:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا، وسيُسمح بالدخول فقط من الجانب الشمالي.

*اغلاق مدخل البرشاء جنوب من شارع أم سقيم جنوباً: من 7:00 صباحاً - 1:00 ظهراً، مع استخدام المنعطف عبر طريق الخالد وشارع حصة.

*اغلاق مخرج المرابع العربية إلى شارع أم سقيم: من 7:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا، ويمكن فقط الانعطاف إلى اليمين.

* اغلاق مخرج موتور سيتي إلى شارع أم سقيم: من 7:00 صباحًا إلى 1:00 ظهرًا، ويمكن فقط الانعطاف إلى اليمين.

*اغلاق مخرج ستوديو سيتي إلى شارع أم سقيم: من 7:00 صباحًا إلى 1:00 ظهرًا، يمكن فقط الانعطاف إلى اليمين.

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