شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحميد بسيوني يكشف عن حساب مزيف يحمل اسمه على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق غزل المحلة عن وجود حساب مزيف باسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب بسيوني على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك": "الي كل الأهل والأصدقاء والاحباب فوجئت بأحد الأشخاص عامل بيدج باسمي منذ ثلاث سنوات وانا لا اعلم الا الان وعليه 12 ألف من المتابعين وانا اقسم بالله العظيم لا اعرف عنه شيئا الا الان وانا غير مسئول تماما عنه لا في السابق ولا اللاحق وذلك للعلم فقط".

وأضاف مدرب المحلة:" وهذا الحساب هو الوحيد لي ولا يوجد أي حساب آخر في اي مكان وكل الشكر والتقدير والاحترام للجميع اللهم قد بلغت اللهم فاشهد".

وكان عبدالحميد بسيوني تولي تدريب غزل المحلة في الفترة الحالية، خلفا لمحمد عودة، ونجح بسيوني في قيادة الفريق للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الرابطة، بعد احتلاله المجموعة الثانية في البطولة.