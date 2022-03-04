شكرا لقرائتكم خبر عن مران وحيد لمنتخب مصر باستاد القاهرة قبل مواجهة السنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قرر البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، إقامة مران وحيد للفراعنة على استاد القاهرة الدولى قبل مباراة السنغال الأولى يوم 25 مارس الجارى فى ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يرغب الخواجة فى الحفاظ على أرضية الملعب خوفا عليها من الارهاق بحيث تكون على أفضل حال فى مباراة السنغال.
وطلب كارلوس كيروش من مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الاجتماع الأخير بين الطرفين عدم إقامة مباراتين فى يومين متتاليين على استاد القاهرة الدولى للحفاظ على أرضيته قبل مواجهة السنغال يوم 25 مارس الجارى.
وتابع المصدر أن آخر مباراة محلية على استاد القاهرة ستجمع الزمالك والجونة يوم الاثنين المقبل فى الجولة 12 للدورى الممتاز.
وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن المواعيد النهائية لمواجهات الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 والملاعب التي تستضيفها، وأوضح الاتحاد الأفريقي مواعيد انطلاق المباريات والملاعب التي تستضيفها، مؤكدا أن كل مباريات الذهاب ستقام يوم 25 من الشهر الجاري، وكل مواجهات الإياب ستقام يوم 29.
وأعلن كاف أن لقاء الذهاب بين مصر والسنغال سيقام على استاد القاهرة، وينطلق في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة 25 مارس الجارى، بدلا من السابعة والنصف مساء.
أما مباراة الإياب ستقام يوم 29 مارس على ملعب ديامنيديو الجديد وتنطلق في السابعة بتوقيت القاهرة بدلا من الخامسة مساء.