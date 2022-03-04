شكرا لقرائتكم خبر عن مران وحيد لمنتخب مصر باستاد القاهرة قبل مواجهة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، إقامة مران وحيد للفراعنة على استاد القاهرة الدولى قبل مباراة السنغال الأولى يوم 25 مارس الجارى فى ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يرغب الخواجة فى الحفاظ على أرضية الملعب خوفا عليها من الارهاق بحيث تكون على أفضل حال فى مباراة السنغال.

وطلب كارلوس كيروش من مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الاجتماع الأخير بين الطرفين عدم إقامة مباراتين فى يومين متتاليين على استاد القاهرة الدولى للحفاظ على أرضيته قبل مواجهة السنغال يوم 25 مارس الجارى.

وقال مصدر باتحاد الكرة إنه بناء على طلب كيروش ستكون مباراة الزمالك والوداد المغربي يوم 12 مارس الجارى بدوري أبطال أفريقيا، هي آخر مواجهة تقام على ملعب استاد القاهرة ولن تقام عليه مباريات أخرى لحين لقاء مصر والسنغال.

وتابع المصدر أن آخر مباراة محلية على استاد القاهرة ستجمع الزمالك والجونة يوم الاثنين المقبل فى الجولة 12 للدورى الممتاز.